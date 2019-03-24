Заслуженного артиста РФ Петра Зайченко, который скончался 21 марта на 76-м году жизни, в воскресенье, 24 марта, похоронили на Центральном кладбище Волгограда. Собравшиеся проводили актера в последний путь аплодисментами. До этого его отпели в Казанском кафедральном соборе.

Заслуженного артиста РФ Петра Зайченко, который скончался 21 марта на 76-м году жизни, в воскресенье, 24 марта, похоронили на Центральном кладбище Волгограда. Собравшиеся проводили актера в последний путь аплодисментами. До этого его отпели в Казанском кафедральном соборе.Проститься с Зайченко пришли около 100 человек — его близкие, друзья, коллеги, представители власти, общественные деятели региона и простые волгоградцы.Один из пришедших, заместитель губернатора Волгоградской области — председатель регионального комитета культуры Владимир Попков заявил на панихиде, что Петр Петрович Зайченко — актер российского масштаба, однако всю жизнь он посвятил искусству в родном городе. Он остался жить в Волгограде, хотя у него были "интересные" предложения, рассказал чиновник, сославшись на беседы с актером. В заключение он предложил собравшимся почтить память Зайченко.Директор Волгоградского ТЮЗа Альберт Авходеев, друг Зайченко, знавший его с 1979 года, рассказал, что усопший был замечательным артистом кино, но в театрах не приживался, поскольку по своей натуре был свободным художником. "Светлый был человек с чувством юмора, нормальный мужик", — сказал Авдохеев, слова которого приводит ТАСС. С ним согласился и директор областной филармонии Станислав Малых.Петр Зайченко известен по фильму "Такси-блюз". Он сыграл также в кинолентах "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра" и сериалах "Дальнобойщики" и "Участок". Звания заслуженного артиста России был удостоен в 1998 году.