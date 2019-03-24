Ботсванский скандалист протаранил дом на частном самолете, чтобы убить свою жену.

Ботсванский скандалист протаранил дом на частном самолете, чтобы убить свою жену.Как сообщает газета Citizen, супруги повздорили на вечеринке в честь будущего ребенка. Будущий отец много выпил, развязалась драка. Гости, опешив от такой грубости, попросили мужчину уйти.Тот ушел и спустя некоторое время позвонил другу, чтобы узнать, где именно находится жена. Друг сразу почувствовал неладное. Гостей попросили уйти. И вскорости в дом влетел самолет.Благодаря своевременной эвакуации и будущая мать, и гости остались живы. Погиб только пилот.