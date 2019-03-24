Что, никого не убило?, - сотрудники управляющей компании провели неудачную очистку крышу жилого дома в Усинске. Работы привели к разрушениям и вызвали возмущение у местных жителей и владельцев магазинов.

Владелец магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Строителей в Усинске, собирается пожаловаться в прокуратуру на действия сотрудников управляющей компании.Как рассказал коммерсант, в субботу, 23 марта, коммунальщики проводили очистку кровли – мужчина снял на видео спровоцированный ими впечатляющий сход лавины, а также — разрушение кровли и вывески его магазина. Кроме того, повреждения получил один из балконов, оказавшийся на пути у массы снега.К счастью, никто из прохожих, находившихся поблизости, не пострадал.Судя по кадрам, запечатлевшим беседу местных жителей с представителем управляющей компании, работы по очистке кровли наносят ущерб имуществу проживающих в этом доме уже не первый год.