Президента Украины Петра Порошенко украинские СМИ обвинили в убийстве его старшего брата Михаила. В эфире телеканала 1+1 молдавский политик Ренато Усатый даже продемонстрировал документ: копию постановления прокуратуры, в которой подтверждается причастность действующего президента Украины к созданию ряда ОПГ в Молдавии и к организации убийства Михаила Порошенко.

Президента Украины Петра Порошенко украинские СМИ обвинили в убийстве его старшего брата Михаила. В эфире телеканала "1+1" молдавский политик Ренато Усатый даже продемонстрировал документ: копию постановления прокуратуры, в которой подтверждается причастность действующего президента Украины к созданию ряда ОПГ в Молдавии и к организации убийства Михаила Порошенко.По словам Усатого с 1996 по 2004 год нынешний украинский лидер занимался присвоением акций крупных предприятий в соседней республике. Михаил работал с ним, но в 1997 году неожиданно умер при невыясненных обстоятельствах. По одной версий он погиб в ДТП, по другой — утонул, передает телеканал "Россия 24".Накануне об антикоррупционном расследовании в отношении действующего украинского президента рассказала на своей странице в Facebook кандидат в президенты Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В числе европейских структур, интересующихся Петром Порошенко, она назвала Европейскую службу по борьбе с мошенничеством (OLAF), Управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (SFO) и суд Кипра.Также, по ее словам, против окружения Порошенко начали расследование и в США. Расследование, отметила Тимошенко, стало итогом многолетней коррупции президента Украины и его окружения и неспособности украинских правоохранителей расследовать подобные дела. При этом ранее сегодня в пресс-службе представительства Евросоюза на Украине заявили: Европейская служба по борьбе с мошенничеством не начинала каких-либо расследований в отношении Порошенко.Тем временем украинская оппозиция призывает Порошенко покаяться за принятые на посту президента Украины решения. Прошедшие пять лет депутаты из "Оппозиционной платформы — За жизнь" назвали годами "горя, нищеты и страданий". Как заявляют депутаты, Порошенко солгал избирателям и допустил небывалый рост раскола и ксенофобии в обществе. Действующего президента нардепы обвинили в доведении до нищеты миллионов украинцев, а страна в целом, по их словам, сидит на "кредитной капельнице".