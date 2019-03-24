Выходные выдались весьма богатыми на странные поступки и скандальные заявления российских знаменитостей. Дни.ру постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 марта 2019 года.

Выходные выдались весьма богатыми на странные поступки и скандальные заявления российских знаменитостей. "Дни.ру" постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 марта 2019 года.Отец певицы Юлии Началовой высказался о первопричинах череды бед в жизни дочери. Виктор до сих пор не может поверить в смерть единственной наследницы.Виктор Началов дал первое интервью после смерти дочери. Российский композитор рассказал, кто виноват в том, что произошло с Юлией.Актер и супругой Елизаветой Шевырковой развелись, но продолжают жить под одной крышей. Марат Башаров сообщил о примирении в семье.Официально развод произошел буквально на днях. Поводом, судя по всему, послужил инцидент, случившийся в декабре 2018 года, когда 32-летнюю жену артиста доставили в больницу с переломом носа. Говорилось о том, что в ходе ссоры Марат Башаров поднял на женщину руку.3Певица отдыхает в США. Кристина Орбакайте поделилась в Instagram фото с пляжа Майами.Дочь Аллы Пугачевой позирует в широкополой шляпе, солнцезащитных очках, купальнике и без косметики. "Немного солнца и нежности вам", – подписала кадры Кристина Орбакайте.Певица Анна Семенович решила пройти осмотр у врачей. Ради этого она даже нашла свободное время в своем плотном рабочем графике.Скоропостижная смерть певицы Юлии Началовой для многих ее коллег по цеху. Ужас от того, что молодая энергичная артистка ушла так рано, не дает покоя творческим деятелям. Каждый из них понимает – проблемы со здоровьем могут проявиться в самый неожиданный момент.Шоумен сделал очередную программу о скончавшейся 38-летней певице. На канале "Россия 1" вышел новый выпуск передачи "Привет, Андрей!" после того, как умерла Началова.Эфир посвятили памяти звезды. В студию пришли и родители Юлии Началовой. Им было тяжело говорить о смерти дочери. Так, мать певицы расплакалась на плече у Малахова. Женщина покинула съемочную площадку, не выдержав эмоционального напряжения.Последние новости на сегодня, 24 марта 2019 года, читайте в разделе и специальных .