Руководители Российской академии наук и Китайской академии наук договорились о совместном изучении Арктики, Антарктики и Мирового океана.

Руководители Российской академии наук и Китайской академии наук договорились о совместном изучении Арктики, Антарктики и Мирового океана. Об этом по итогам воскресной встречи в Пекине рассказал вице-президент РАН Андрей Адрианов. Ученых двух стран интересуют минеральные и биологические ресурсы, пишет ТАСС."У китайских коллег есть интерес, чтобы мы могли их привлекать к арктическим исследованиям и изучению Антарктики, в том числе с использованием подводных глубоководных аппаратов", — рассказал Адрианов.На симпозиуме 25 марта российские и китайские ученые обсудят изучение и контроль Мирового океана с помощью спутниковых технологий. Также российская делегация посетит в Китае Институты нейронаук, технической физики, оптики и точной механики и ряд других.