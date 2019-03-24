Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в воскресенье неизменность позиции РФ по вопросу государственной принадлежности Голанских высот.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в воскресенье неизменность позиции РФ по вопросу государственной принадлежности Голанских высот."Позиция России и СБ ООН по Голанам хорошо известна", — сказал Песков в интервью радио "Говорит Москва".В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон. Возможно, США и Израиль документально закрепят намерение США признать суверенитет Тель-Авива над спорной территорией.Голанские высоты в ходе войны 1967 года были оккупированы Израилем. Ранее они являлись частью Сирии. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной.