Мужская сборная России завоевала золотые медали в командном турнире в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Хорватии. Россияне в финале победили команду Сербии.

Мужская сборная России завоевала золотые медали в командном турнире в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Хорватии. Россияне в финале победили команду Сербии.За сборную России на соревнованиях выступили Александр Дрягин, Владимир Масленников и Евгений Панченко.Бронзовые медали завоевали стрелки из венгерской команды.