Мужская сборная России завоевала золотые медали в командном турнире в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Хорватии. Россияне в финале победили команду Сербии.
Мужская сборная России завоевала золотые медали в командном турнире в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Хорватии. Россияне в финале победили команду Сербии.
За сборную России на соревнованиях выступили Александр Дрягин, Владимир Масленников и Евгений Панченко.
Бронзовые медали завоевали стрелки из венгерской команды.