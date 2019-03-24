Самые востребованные направления, вызовы, на которые необходимо будет ответить человечеству в ближайшем будущем, перечислил ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.

Самые востребованные направления, "вызовы, на которые необходимо будет ответить человечеству" в ближайшем будущем, перечислил ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.Выступая в рамках Дня открытых дверей в МГУ в воскресенье, 24 марта, он назвал следующие специальности, которые будут востребованы через 10-15 лет: цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, Мировой океан, космос и развитие экономики.Как отметил Садовничий, университеты, дающие возможность овладеть этими специальностями, окажут большую помощь всему человечеству, пишет агентство городских новостей "Москва".Предыдущий День открытых дверей прошел в МГУ 13 января. В этом году вуз готовится принять на первый курс около 10 тысяч выпускников школ из всех регионов России.