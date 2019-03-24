Сборная Бразилии по футболу получила Кубок Девяти ценностей. Церемония прошла в Португалии. А вручали трофей послы Международной детской социальной программы Газпрома Футбол для дружбы.

Сборная Бразилии по футболу получила Кубок "Девяти ценностей". Церемония прошла в Португалии. А вручали трофей послы Международной детской социальной программы Газпрома "Футбол для дружбы".Награда символизирует девять ключевых ценностей — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь. А ее обладателя выбирают юные спортсмены и журналисты из 211 стран мира. Сборная Бразилии стала пятой по счету командой удостоенной этого кубка."В прошлом году дети из 211 стран сочли победительницей национальную сборную Бразилии, — рассказал телеканалу "Россия 24" Денис Аладьев, Юный посол Международной детской социальной программы ПАО Газпром "Футбол для дружбы". — Бразилия подает пример всех девяти ценностей. Дружба — это, мне кажется, самая важная ценность. Если не было бы дружбы, то не было бы единства. Ну и не будем забывать, что футбол изначально был создан для того, чтобы получить удовольствие и радость".