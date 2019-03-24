В Нур-Султане завершился матч группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России. Встреча прошла при полном доминировании россиян. Гости разгромили хозяев поля со счетом 4:0. Дубль в составе победителей оформил Денис Черышев.

В Нур-Султане завершился матч группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России. Встреча прошла при полном доминировании россиян. Гости разгромили хозяев поля со счетом 4:0. Дубль в составе победителей оформил Денис Черышев.После поражения от бельгийцев тренерский штаб сборной России произвел значительные изменения в стартовом составе. По сравнению с предыдущим матчем сразу четыре новичка появились на поле стадиона "Астана-Арена".С первых минут гости завладели территориальным преимуществом. А на 19-й минуте сборная России вышла вперед в счете. После передачи Алексея Ионова мяч забил Денис Черышев. Он же еще до перерыва оформил дубль.Во втором тайме россияне не стали удерживать счет, а продолжили наседать на ворота Дмитрия Непогодова. За что и были вознаграждены. На 52-й минуте отличился Артем Дзюба. А вскоре после удара Магомеда Оздоева Абзал Бейсебеков срезал мяч в собственные ворота. Сборная Казахстана пыталась забить гол престижа, однако из этого ничего не вышло. Убедительная победа россиян на выезде – 4:0.В третьем туре отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России дома сыграет против футболистов из Сан-Марино. Игра состоится 8 июня.