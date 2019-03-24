Сборная России по футболу проведет второй матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020. Наши футболисты сыграют со сборной Казахстана. Встреча пройдет в столице Казахстане, которая с недавних пор носит имя Нур-Султан. Начало в 17.00.

Сборная России по футболу проведет второй матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020. Наши футболисты сыграют со сборной Казахстана. Встреча пройдет в столице Казахстане, которая с недавних пор носит имя Нур-Султан. Начало в 17.00.Это будет вторая встреча россиян в отборочном турнире. В первой встрече наша команда проиграла сборной Бельгии 1:3. В игре, которая пройдет на искусственном поле стадиона "Астана-Арена" не смогут принять участие травмированный Далер Кузяев и дисквалифицированный Александр Головин. Прибыл в расположение команды полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов.Сборная Казахстана, напротив, взяла хороший старт в турнире. В первом матче, проходившем ещё когда город назывался Астаной, казахстанцы с крупным счетом обыграли сборную Шотландии – 3:0.