Сыграны ещё три отборочных матча чемпионата Европы по футболу 2020. В Стокгольме сборная Швеции нанесла поражение команде Румынии с результатом 2:1.

Сыграны ещё три отборочных матча чемпионата Европы по футболу 2020. В Стокгольме сборная Швеции нанесла поражение команде Румынии с результатом 2:1.Скандинавы заложили фундамент победы в первом тайме. С интервалом в шесть минут Робин Квасйон и выступающий за "Краснодар" Виктор Классон забили по мячу. После перерыва румыны благодаря голу вышедшего на замену Клаудио Кешерю. В дальнейшем счет мог не раз измениться, как в одну, так и в другую сторону. А уже добавленнон время обязан был забивать капитан гостей Кристиан Сэпунару, но его удар в упор отбил шведский вратарь Робин Ольсен. Сборная Швеции выиграла 2:1.В группе F, где играют команды Швеции и Румынии, был сыгран еще один матч. Сборная Мальты нанесла поражение команде Фарерских островов. В группе D сборная Ирландии в гостях со счетом 1:0 обыграла команду Гибралтара. Единственный гол в начале второго тайма провёл полузащитник Джефф Хендрик