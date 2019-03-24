Актер и супругой Елизаветой Шевырковой развелись, но продолжают жить под одной крышей. Марат Башаров сообщил о примирении в семье.

Актер и супругой Елизаветой Шевырковойразвелись, но продолжают жить под одной крышей. Марат Башаров сообщил опримирении в семье.Официальноразвод произошел буквально на днях. Поводом, судя по всему, послужил инцидент,случившийся в декабре 2018 года, когда 32-летнюю жену артиста доставилив больницу с переломом носа. Говорилось о том, что в ходе ссорыМарат Башаров поднял на женщину руку.Однаконовости о том, что знаменитая пара рассталась, оказались неправдой. Сталоизвестно, что Башаров и Шевыркова помирились и живут вместе. Как заявил самактер, его семья не распадалась." Живем прекрасно вместе в одной квартиреи в одном доме с ребенком", – сообщил В свою очередь, представительЕлизаветы в суде Нелли Макарова, общаясь с журналистами программы "Ты неповеришь!", заявила, что суд все-таки развел актера и Шевыркову, но онисохранили "добрые отношения в интересах ребенка".Женщина рассказала, что между бывшими супругамидостигнута устная договоренность по алиментам, теперь все ждут письменногосоглашения. Если же оно не будет подписано, то вопрос будет решаться в судебномпорядке.информацию о разводе отрицает, периодически публикуяобщие фото с сыном Марселем. Он до сих пор утверждает, что в их семье всехорошо.