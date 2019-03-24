Актер и супругой Елизаветой Шевырковой
развелись, но продолжают жить под одной крышей. Марат Башаров сообщил о
примирении в семье.
Актер и супругой Елизаветой Шевырковой
развелись, но продолжают жить под одной крышей. Марат Башаров сообщил о
примирении в семье.
Официально
развод произошел буквально на днях. Поводом, судя по всему, послужил инцидент,
случившийся в декабре 2018 года, когда 32-летнюю жену артиста доставили
в больницу с переломом носа. Говорилось о том, что в ходе ссоры
Марат Башаров поднял на женщину руку.
Однако
новости о том, что знаменитая пара рассталась, оказались неправдой. Стало
известно, что Башаров и Шевыркова помирились и живут вместе. Как заявил сам
актер, его семья не распадалась.
" Живем прекрасно вместе в одной квартире
и в одном доме с ребенком", – сообщил В свою очередь, представитель
Елизаветы в суде Нелли Макарова, общаясь с журналистами программы "Ты не
поверишь!", заявила, что суд все-таки развел актера и Шевыркову, но они
сохранили "добрые отношения в интересах ребенка".
Женщина рассказала, что между бывшими супругами
достигнута устная договоренность по алиментам, теперь все ждут письменного
соглашения. Если же оно не будет подписано, то вопрос будет решаться в судебном
порядке.
информацию о разводе отрицает, периодически публикуя
общие фото с сыном Марселем. Он до сих пор утверждает, что в их семье все
хорошо.