В Одинцовском районе 40-летнего тренера по боевым искусствам подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы, сообщает Следком РФ по Московской области.

В Одинцовском районе 40-летнего тренера по боевым искусствам подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы, сообщает Следком РФ по Московской области.Предварительно установлено, что насилие сексуального характера продолжалось около двух лет. Мужчину проверяют по поводу его причастности к другим преступлениям в отношении малолетних.Возбуждено уголовное дело.