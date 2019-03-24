Российский истребитель Су-35, возможно, настолько хорош, что это может сыграть против него, пишет обозреватель американского издания The National Interest Марк Епископос. Внимание эксперта привлекло видео учений экипажей Су-35С в Сирии, опубликованное телеканалом Звезда.

Российский истребитель Су-35, возможно, настолько хорош, что это может сыграть против него, пишет обозреватель американского издания The National Interest Марк Епископос. Внимание эксперта привлекло видео учений экипажей Су-35С в Сирии, опубликованное телеканалом "Звезда".Су-35С как глубокая модернизация легендарного советского истребителя Су-27 может похвастаться обновленной авионикой, новым облегченным планером, всеракурсно управляемым вектором тяги и существенно расширенным набором вооружения. В последний, в частности, входят ракеты класса "воздух-воздух" Р-77, которые должны выгодно конкурировать с американской AIM-120 AMRAAM, и противокорабельный вариант российских крылатых ракет авиационного базирования "Калибр".Су-35С был задуман как временное решение — переходное звено для обеспечения превосходства в воздухе до начала серийного производства истребителя пятого поколения Су-57. Однако этот модернизированный истребитель оказался настолько успешным, что грозит "раздеть" более дорогой Су-57, который создавался как его преемник.В краткосрочной перспективе эксплуатационная разница между последними Су-35С и первыми серийно выпускаемыми Су-57 может быть минимальной, пишет издание. Есть даже шанс, что оба истребителя будут использовать один и тот же двигатель АЛ-41Ф1.Однако, оговаривается Епископос, российские Воздушно-космические силы не озабочены немедленной выгодой, а рассматривают Су-57 как долгосрочную инвестицию, которая постепенно вытеснит более старые самолеты, став основой российской платформы превосходства в воздухе на ближайшие десятилетия. А Су-35С тем временем продолжает занимать верхние эшелоны российского авиастроения в качестве лучшего истребителя ВКС.Ранее в том же The National Interest Марк Епископос провел сравнение российского и американского истребителей пятого поколения Су-57 и F-35. Автор попытался выяснить, кто из президентов России и США более близок к истине, заявляя, что его самолеты — лучшие в мире. Оказалось, что однозначный ответ на этот вопрос невозможен: самолеты сконструированы для выполнения разных задач.