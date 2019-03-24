Знаменитая актриса и режиссер Анджелина Джоли покидает мир кино и уходит на пенсию? Слухи о том, что звезда решила покинуть кинематограф, ходили давно. И вот новое подтверждение того, что Джоли решила перезагрузить жизнь.

Знаменитая актриса и режиссер Анджелина Джоли покидает мир кино и уходит на пенсию? Слухи о том, что звезда решила покинуть кинематограф, ходили давно. И вот новое подтверждение того, что Джоли решила "перезагрузить жизнь": издание The Sherbrook Times со ссылкой на окружение актрисы сообщило, что после завершения бракоразводного процесса с Бредом Питтом Джоли собирается "начать жизнь с нуля". Среди ближайших планов звезды — театральные подмостки. Хотя ранее поговаривали и о политической карьере Джоли.С кино Джоли все же пока не прощается — на лето 2019 года запланированы съемки триллера "Те, кто желает моей смерти" режиссера Тейлора Шеридана. А в 2020 году состоится премьера второй части "Малефисенты".