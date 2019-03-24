Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни, лидера партии Синее будущее на местном базаре. Инцидент произошел в воскресенье в финском Вантаа — в городе проходила кампания перед выборами в парламент.

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни, лидера партии "Синее будущее" на местном базаре. Инцидент произошел в воскресенье в финском Вантаа — в городе проходила кампания перед выборами в парламент. Как сообщает телекомпания Yle, нападавший был остановлен присутствовавшей на мероприятии охраной. Задержанный был одет в униформу движения "Солдаты Одина", выступающего против исламизации и глобализации, и назвал Сойни "предателем родины". В результате неудавшегося нападения Сойни не пострадал, один из охранников получил удар бутылкой по голове.Сойни является одним из самых популярных политиков в стране, однако ранее он заявил, что не собирается баллотироваться на весенних выборах в парламент страны, но поддержит свою партию "Синее будущее" в предвыборной кампании.После задержания "солдата Одина" предвыборные мероприятия продолжились. Выборы в парламент Финляндии запланированы на 14 апреля.