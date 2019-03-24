Штаты признают Голаны израильскими, соответствующие документы глава США Дональд Трамп подпишет в понедельник в присутствии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Штаты признают Голаны израильскими, соответствующие документы глава США Дональд Трамп подпишет в понедельник в присутствии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. По словам главы израильского МИД, "связи Израиля и США крепки, как никогда".Тем временем посольство Румынии в Израиле будет переведено из Тель-Авива в Иерусалим, сообщила премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ.В Румынии в прошлом году этот вопрос вызвал бурные споры: согласно правовым документам, государствам ООН не рекомендовано размещать дипмиссии в Иерусалиме.Сейчас в Румынии правоцентристский президент Йоханнис противостоит левоцентристскому парламентскому большинству и правительству, по мере приближения к выборам противостояние будет обостряться, передает ТАСС.