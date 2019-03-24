Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с футболистами Казахстана. Как и в игре с бельгийцами, ворота россиян будет защищать вратарь московского Локомотива Маринато Гильерме.

Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с футболистами Казахстана. Как и в игре с бельгийцами, ворота россиян будет защищать вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме.Помимо него на поле стадиона "Астана-Арена" в Нур-Султане с первых минут выйдут Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Юрий Газинский, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Алексей Ионов, Магомед Оздоев, Ильзат Ахметов, Денис Черышев и капитан команды Артем Дзюба.Состав @TeamRussia на матч @EuroQualifiers против Казахстана