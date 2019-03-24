Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгрома команды Казахстана в матче отборочного чемпионата Европы 2020 года сообщил, что хорошо изучил игру соперника. Также он признался, что россиянам помогла победа казахстанских футболистов над шотландцами в предыдущей встрече.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгрома команды Казахстана в матче отборочного чемпионата Европы 2020 года сообщил, что хорошо изучил игру соперника. Также он признался, что россиянам помогла победа казахстанских футболистов над шотландцами в предыдущей встрече."Помогло, что сборная Казахстана выиграла у Шотландии, и дополнительно настраивать игроков не надо было", – цитирует наставника национальной команды ТАСС."Мы хорошо изучили соперника и правильно выбрали состав", – добавил Черчесов.Напомним, что сборная России на выезде разгромила команду Казахстана со счетом 4:0. Дубль в этой встрече оформил Денис Черышев.