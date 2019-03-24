Знаменитая актриса сильно оскорбила своих коллег. Артистка Валентина Талызина рассказала о том, как Лия Ахеджакова нанесла ей обиду.
Знаменитая актриса сильно оскорбила своих коллег. Артистка Валентина Талызина рассказала о том, как Лия Ахеджакова нанесла ей обиду.
Актрисы сыграли вместе в легендарном
фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова. Лия Ахеджакова
впоследствии отказавшаяся принять участие в ремейке картины. Она возмутилась
новым сценарием и плюнула в душу Талызиной, оскорбив ее.
На съемках советской
ленты Валентина Талызина и Лия Ахеджакова подружились. У них были прекрасные
отношения еще со студенческих лет. Однако много лет спустя все изменилось,
когда актриса отказалась сниматься в современном ремейке фильма.
Талызина в программе "Выход
в люди" на телеканале "Россия 1" с горечью рассказала, что Лия Ахеджакова
бросила ее, не став играть в картине. "Ее амбиции стали выше искусства, а ведь
мы играли подруг", – пожаловалась артистка.
Валентина Талызина
призналась, что сильно обиделась на . Актриса предложила сценаристам
в фильме отправить героиню Ахеджаковой "на родину в Израиль". Из-за поворота
сюжета она делала вид в ленте, что звонит подруге и рассказывает о происходящих
событиях.
"Когда она узнала, что
по сценарию мы ее отправили в Израиль, сказала: "Сволочи", это касалось и
меня", – рассказала Талызина. Взаимные обиды разрушили отношения
актрис.
Однако, как признается Талызина, все осталось в прошлом. Она не
против помириться с