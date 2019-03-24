Знаменитая актриса сильно оскорбила своих коллег. Артистка Валентина Талызина рассказала о том, как Лия Ахеджакова нанесла ей обиду.

Знаменитая актриса сильно оскорбила своих коллег. Артистка Валентина Талызина рассказала о том, как Лия Ахеджакова нанесла ей обиду.Актрисы сыграли вместе в легендарномфильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова. Лия Ахеджаковавпоследствии отказавшаяся принять участие в ремейке картины. Она возмутиласьновым сценарием и плюнула в душу Талызиной, оскорбив ее.На съемках советскойленты Валентина Талызина и Лия Ахеджакова подружились. У них были прекрасныеотношения еще со студенческих лет. Однако много лет спустя все изменилось,когда актриса отказалась сниматься в современном ремейке фильма.Талызина в программе "Выходв люди" на телеканале "Россия 1" с горечью рассказала, что Лия Ахеджаковабросила ее, не став играть в картине. "Ее амбиции стали выше искусства, а ведьмы играли подруг", – пожаловалась артистка.Валентина Талызинапризналась, что сильно обиделась на . Актриса предложила сценаристамв фильме отправить героиню Ахеджаковой "на родину в Израиль". Из-за поворотасюжета она делала вид в ленте, что звонит подруге и рассказывает о происходящихсобытиях."Когда она узнала, чтопо сценарию мы ее отправили в Израиль, сказала: "Сволочи", это касалось именя", – рассказала Талызина. Взаимные обиды разрушили отношенияактрис.Однако, как признается Талызина, все осталось в прошлом. Она непротив помириться с