Фильм Покидая Неверленд, в котором рассказывается о влечении короля поп-сцены к детям, произвел во всем мире эффект разорвавшейся бомбы. Но вскрылось и другое: оказывается, один из героев фильма, Уэйд Робсон, говорил все то же самое и несколько лет назад, но тогда его высмеяли, а Майкл Джексон остался в сознании людей не очерненным.

Фильм"Покидая Неверленд", в котором рассказывается о влечении короля поп-сцены кдетям, произвел во всем мире эффект разорвавшейся бомбы. Но вскрылось и другое:оказывается, один из героев фильма, Уэйд Робсон, говорил все то же самое и несколько лет назад, но тогда его высмеяли, а Майкл Джексон остался в сознании людей не очерненным.Как пишет Telegram-канал Русский шаффл, теперь на словамужчины у народа другая реакция – мир в ужасе. Автор публикации считает, чтосменилась эпоха."Все началось совсем недавно, когда публичнолинчевали Харви Вайнштейна. Оказалось, что даже на влиятельного человеканайдется управа, десятки маленьких людей могут повалить одного большого. Ипонеслось", – говорится в новости. Мир увидел, что вокруг звезд есть множествообычных людей. Это няни, уборщицы, водители, поклонники, дети…При этом люди заметили, что у этих героев второгоплана есть своя, не героическая биография. И если раньше обществоинтересовалось только знаменитостями, и его не интересовало, кого великий человекслучайно оскорбил или изнасиловал, то сейчас ситуация изменилась.По сути, можно предположить, что общество самопозволило своим молчанием скрыть историю о надругательстве наддетьми. "Фильм "Покидая Неверленд" мог быть снят тысячу раз, начинаяс 1993 года, после первых обвинений. Он мог быть снят в 2005 году во времясамого громкого судебного процесса. Но никто не решился воевать с Королем", -пишет Telegram-каналРусский шаффл.Отмечается, что было можно больше,чем простым смертным. Ему позволяло делать это общество, которое сейчаспосыпает голову пеплом.