Радикальное движение Талибан (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за взрывы в афганском городе Лашкаргах, столице провинции Гильменд. в результате взрывов погибли и пострадали не менее 31 человека.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за взрывы в афганском городе Лашкаргах, столице провинции Гильменд. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя талибов Забиуллу Муджахида.В результате взрывов были убиты или ранены несколько высокопоставленных чиновников, в том числе заместитель губернатора провинции, глава провинциальной разведслужбы, командующий погранвойск, директор по вопросам информации и культуры, директор департамента сельского хозяйства и ирригации, а также директор по экономике провинции Гильменд. Мирные жители от взрывов не пострадали.Два взрыва произошли в субботу, 23 марта, на стадионе, где проходили торжества по случаю национального праздника — Дня фермера. По предварительной информации, пострадали не менее 31 человека.