Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что ее противнику на выборах Петру Порошенко действующему президенту страны, грозит уголовная ответственность. В Европе и США расследуются кейсы по коррупции, так что его планы стать депутатом Европарламента могут не реализоваться.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что ее противнику на выборах Петру Порошенко действующему президенту страны, грозит уголовная ответственность. В Европе и США расследуются кейсы по коррупции, так что его планы стать депутатом Европарламента могут не реализоваться.Тимошенко подчеркнула, что если что если Кипрский суд, Британское агентство по мошенничеству в особо крупных размерах (SFO) и организация Евросоюза по борьбе с мошенничеством (OLAF) начинают антикоррупционное расследование, силовые структуры в стране явно не работают. А глава государства причастен к мошенничеству на территории Евросоюза, передает ТАСС.Однако штаб Порошенко опроверг заявления об уголовных делах в США и сослался на скорые выборы – дескать, в это время искривляются даже зеркала, намекая на жену кандидата в президенты Анатолия Гриценко Юлию Мостовую, главного редактора СМИ "Зеркало недели", которое и опубликовало материал об уголовных делах.31 марта пройдут выборы президента Украины. Рейтинг Порошенко – 20%. Лидирует в гонке Юлия Тимошенко, передает ТАСС.