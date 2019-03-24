Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США с коалицией освободили ранее подконтрольную игиловцам (запрещено в России) территорию Сирии и Ирака на 100%.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США с коалицией освободили ранее подконтрольную игиловцам (запрещено в России) территорию Сирии и Ирака на 100%.Однако Америка будет продолжать держать руку на пульсе и бороться с терроризмом вместе со своими соратниками, передает ТАСС.Между тем командующий силами коалиции во главе с США генерал-полковник Пол Лакамера заявил в субботу, что "халифат" террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) разгромлен, но боевики скрываются в лагерях временно перемещенных лиц и в удаленных районах."ИГ сохраняет свою силу", — подчеркнул генерал, призвав не заблуждаться на этот счет. Лакамера назвал решение боевиков на время скрыться расчетливым."Они ждут подходящего момента, чтобы выступить снова", — цитирует слова командующего в распространенном коалицией заявлении РИА Новости.