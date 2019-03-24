Украина за неделю до выборов. Становится все интереснее. Порошенко явно рассчитывает пройти во второй тур, но при честном подсчете голосов это нереально.

Украина за неделю до выборов. Становится все интереснее. Порошенко явно рассчитывает пройти во второй тур, но при честном подсчете голосов это нереально. Расчет лишь на фальсификации.Каков уровень популярности Порошенко? Нет, мы не будем приглашать вас на зыбкую почву украинских рейтингов. Обратимся к другому источнику. По данным американской компании Gallup, лишь 9% украинцев доверяют правительству Порошенко. Лишь 9%! Это самый низкий, как отмечает Gallup, уровень в мире поддержки любого другого правительства на планете в канун выборов. При том что средний уровень поддержки правительств по разным странам планеты — 56%.На Украине — 9%. То есть мы понимаем, когда нам через неделю объявят, что Порошенко прошел во второй тур, чтобы потом чудесным образом остаться у власти, то победу одержит глава государства с самым непопулярным правительством в мире.Что касается коррупции на Украине, то опять же, по данным Gallup, более 90% украинцев считают, что она широко распространена в правительстве Порошенко, а график роста коррупции — все еще на восходящем тренде.Вот в таких условиях Порошенко готовит себе победу. Но как? Недавно мы уже рассказывали о грязных выборных технологиях Порошенко, о том как он готовит гигантскую фальсификацию результатов. Продолжим тему.Государственная служба специальной связи Украины (Госспецсвязь) и Служба безопасности Украины (СБУ) — обе — под контролем главы государства — соорудили электронный дубликат информационно-телекоммуникационной системы "Выборы" ЦИК Украины. Это двойник, "зеркальный" сервер, который позволит без каких-либо улик увеличить результаты голосования в пользу Порошенко на 15-20%. Никто даже ничего и не заметит.С этой целью в Госспецвязи создан так называемый Центр безопасности данных (ЦБД), отвечающий за обеспечение кибербезопасности всех структур ЦИК Украины. Руководит этим ЦБД первый замглавы Госспецсвязи генерал-майор Чаузов, а непосредственно созданием "зеркального" сервера занимается помощник главы Госспецсвязи полковник Пономарев. Он — офицер действующего резерва Департамента кибербезопасности СБУ. В деле там еще три полковника СБУ — Булавин, Головченко и Рудольф. Сам "зеркальный" сервер размещен на улице Никольско-Ботаническая в Киеве, хотя вся структура диверсифицирована по различным районам украинской столицы.Послушайте, о какой легитимности этих выборов можно вообще говорить? И о какой легитимности Порошенко уже сейчас? Понятно, что вся операция идет под прикрытием обвинений России в готовящихся кибератаках на Украину. Заявлено, что совместно с американскими партнерами создан механизм защиты ЦИК.На Украине вообще "поливание" России как страны-агрессора — общее место. А тем временем Киев продолжает жить на российском газе, что идет кружным путем через Европу, но также закупаются и другие наши энергопродукты. Так, по источникам "Вестей недели", лишь в прошлом году Украина закупила российского бензина 130 тысяч тонн, 380 тысяч тонн легкого дистиллята (газолина), дизельного топлива — 2,6 миллиона тонн, а каменного угля и антрацита — 15 тысяч тонн, что на 30% превышает объемы поставок в 2017 году. Все — по-тихому.Иногда, впрочем, на Украине взрываются информационные бомбы. Так, генпрокурор страны Юрий Луценко заявил американскому телеканалу Hill, что посол США в Киеве Мари Йованович при первой же встрече с ним вручила список неприкасаемых украинских граждан, которые не подлежат аресты при любых обстоятельствах. У меня лично этот факт не вызывает никаких сомнений. Американцы ведут себя в отношении Незалежной ровно как в отношении своей колонии, не более того. Прокурора Луценко это почему-то удивило."К сожалению на первой встрече посол США в Киеве передала мне список людей, которых мы не имеем права привлекать к ответственности. Мой ответ: это недопустимо. Никто в этой стране — ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол — не помешают мне расследовать, имеет место преступление или нет", — казал Луценко.Ну, последнее, понятно, для красного словца. Пока еще ничего не расследовано, а коррупция, как мы понимаем и без исследования Gallup, на Украине бушует. Но сам факт списка... Понятно, что посол США в Киеве Мари Йованович все опровергает, а что ей еще говорить?