В отставку от обиды собрался генпрокурор Украины. Во всяком случае, так пишут украинские СМИ со ссылкой на источники. Журналисты утверждают, что Луценко обиделся на президента Порошенко.

В отставку от обиды собрался генпрокурор Украины. Во всяком случае, так пишут украинские СМИ со ссылкой на источники. Журналисты утверждают, что Луценко обиделся на президента Порошенко.На днях Юрий Луценко выступил с обвинениями в адрес американского посла. Он заявил, что Мари Йованович передала ему список неприкосновенных лиц, которых, по мнению Госдепа, нельзя преследовать по закону. Но обещанных четырех миллионов долларов помощи его ведомство так и не увидело. В Вашингтоне возмутились и заявили, что никаких списков не было.Журналисты считают, что заявления Луценко на самом деле — инициатива президента Украины, который хотел угодить Трампу. Дело в том, что посол Йованович — политический противник Трампа. Она не раз в частном порядке критиковала его политику. В итоге, впрочем, Порошенко поддержал не украинского генпрокурора, а американского посла, что Луценко весьма расстроило. Однако, нападки на своего посла — Америка посчитала "камнями в огород" США в целом.