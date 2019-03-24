По уточненным данным, на борту круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии, находятся четверо россиян. Все они – члены экипажа.

По уточненным данным, на борту круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии, находятся четверо россиян. Все они – члены экипажа.Ранее сообщалось о троих членах экипажа с российским гражданством, напоминает РИА Новости.В настоящее время спасательная операция продолжается. С судна предстоит эвакуировать 1300 человек, однако из-за шторма это нельзя сделать с помощью лодок. Для доставки людей на берег используются вертолеты, это медленно и опасно, но пока что является единственным выходом. На берегу подготовлено все необходимое для приема спасенных с лайнера людей и для оказания им помощи.Люди, оказавшиеся на терпящем бедствие судне, выкладывают в Сеть шокирующие ролики.Есть опасность, что лайнер выбросит на берег. Некоторое время его тащило прямо на скалы, но техники смогли запустить один из двигателей, и судно пока остается на месте. Несколько буксиров идут на помощь кораблю, однако ближайший из них сел на мель. Его экипаж также эвакуировали вертолетами.С Viking Sky спасены более ста человек. Десять из них пострадали, в том числе двое – серьезно.