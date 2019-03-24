По уточненным данным, на борту круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии, находятся четверо россиян. Все они – члены экипажа.
По уточненным данным, на борту круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии, находятся четверо россиян. Все они – члены экипажа.
Ранее сообщалось о троих членах экипажа с российским гражданством, напоминает РИА Новости.
В настоящее время спасательная операция продолжается. С судна предстоит эвакуировать 1300 человек, однако из-за шторма это нельзя сделать с помощью лодок. Для доставки людей на берег используются вертолеты, это медленно и опасно, но пока что является единственным выходом. На берегу подготовлено все необходимое для приема спасенных с лайнера людей и для оказания им помощи.
Люди, оказавшиеся на терпящем бедствие судне, выкладывают в Сеть шокирующие ролики.
Есть опасность, что лайнер выбросит на берег. Некоторое время его тащило прямо на скалы, но техники смогли запустить один из двигателей, и судно пока остается на месте. Несколько буксиров идут на помощь кораблю, однако ближайший из них сел на мель. Его экипаж также эвакуировали вертолетами.
С Viking Sky спасены более ста человек. Десять из них пострадали, в том числе двое – серьезно.