Петицию с требованием отменить Brexit, которая размещена на официальном сайте парламента Великобритании, уже подписали более пяти миллионов человек. Сбор подписей начался 20 февраля. К 18 марта документ подписали 10 тысяч британцев, к 20 марта — более 100 тысяч, а 21 марта — свыше двух миллионов.

Петицию с требованием отменить Brexit, которая размещена на официальном сайте парламента Великобритании, уже подписали более пяти миллионов человек.Сбор подписей начался 20 февраля. К 18 марта документ подписали 10 тысяч британцев, к 20 марта — более 100 тысяч, а 21 марта — свыше двух миллионов.Согласно действующим в Великобритании правилам, на любую петицию, набравшую более 10 тысяч подписей, должно отреагировать правительство, а после достижения отметки в 100 тысяч документ обязан рассмотреть парламент. Тем не менее нет никаких гарантий, что изложенные в петиции требования будут удовлетворены, пишет ТАСС.Нынешняя петиция с требованием сохранить членство Соединенного Королевства в составе Евросоюза стала самой популярной из всех, когда-либо публиковавшихся на сайте британского парламента. До этого рекорд принадлежал петиции о проведении повторного референдума по вопросу Brexit, собравшей в 2016 году 4 миллиона 150 тысяч подписей. Но она для новых подписей давно закрыта.Британское правительство и премьер-министр Тереза Мэй выступают резко против отзыва уведомления о Brexit, которое Лондон направил Брюсселю 29 марта 2017 года. Однако Палата общин дважды отвергла проект, поэтому на саммите 21 марта в Брюсселе было принято решение об отсрочке Brexit.Тем не менее британский премьер намерена внести на рассмотрение Палаты общин все то же предложение по тексту соглашения с ЕС. 23 марта Мэй пообещала, что внесет документ в парламент в ближайшие дни, а голосование по нему может пройти на следующей неделе. Ранее появилась информация о том, что члены кабинета министров Великобритании планируют сместить Мэй и назначить временного главу правительства, который сможет осуществить Brexit. Министр финансов страны Филип Хаммонд уже высказал мнение, что это не поможет, а второй после главы кабинета человек в британском правительстве Девид Лидингтон заявил, что не намерен сменять Мэй.