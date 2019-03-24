В норвежской провинции Телемарк вечером в субботу, 23 марта, произошло крушение вертолета. Пострадали два человека, предполагается, что один из них получил тяжелые травмы.

В норвежской провинции Телемарк вечером в субботу, 23 марта, произошло крушение вертолета. Пострадали два человека, предполагается, что один из них получил тяжелые травмы.Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию местной полиции, ЧП произошло на острове Ланней. У него нет никакого моста, который соединял бы его с континентом, поэтому добраться до острова или выбраться с него можно только по воздуху.На место происшествия срочно прибыл вертолет скорой помощи, там же находится полиция. Предполагается, что пострадавших доставят в госпиталь Уллеволь в Осло.Ранее в субботу у западного побережья Норвегии произошла авария на круизном лайнере Viking Sky — у судна возникли неполадки в двигателе. Капитан подал сигнал бедствия, и на место незамедлительно прибыли спасательные службы. На судне находятся 1,3 тысячи человек, их эвакуируют, предполагается, что операция будет долгой.