Медиа-группа 1+1 распространила официальное заявление, в котором утверждается, что все шоу и фильмы с участием Владимира Зеленского, которые планируется транслировать в телеэфире в последний день перед выборами (так называемый день тишины), не нарушают закона о выборах. В них Зеленский принимает участие не как кандидат в президенты Украины, а как актер.

Медиа-группа "1+1" распространила официальное заявление, в котором утверждается, что все шоу и фильмы с участием Владимира Зеленского, которые планируется транслировать в телеэфире в последний день перед выборами (так называемый "день тишины"), не нарушают закона о выборах. В них Зеленский принимает участие не как кандидат в президенты Украины, а как актер.Ранее сообщалось, что телеканал "1+1" в "день тишины" перед выборами планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского: "Квартал", "Рассмеши комика", "ЧистоNews". Помимо комик-шоу в субботу, 30 марта, будет показан и документальный фильм "Рейган". Закадровый голос принадлежит также Зеленскому. К тому же прослеживается непрозрачный намек на актерское прошлое 40-го президента США. Некоторые уже назвали такой "день тишины" "очень громким".Согласно закону "О выборах президента Украины", предвыборная агитация кандидатов заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.