Используя макеты дорожных знаков, познавательные мультфильмы и яркие плакаты, стражи порядка напоминают о важности соблюдения ПДД.

В рамках проводимой во Владимирской области «Недели дорожной безопасности» сотрудники Госавтоинспекции в разных районах региона проводят встречи с воспитанниками детских садов и школ, в ходе которых вновь напоминают о важности соблюдения Правил дорожного движения.В Юрьев-Польском районе инспекторы ГИБДД провели занятие с учениками младших классов одной из школ. Полицейский помог ребятам вспомнить важные правила перехода проезжей части, знаки светофора и некоторые обозначения дорожных знаков. После беседы ребята на площадке мобильного автогородка показали свои знания ПДД. Инспектор ГИБДД в ходе практического занятия обращал внимание на типичные ошибки ребят, рассказывая, как их избежать.Полицейские в Вязниках и Гороховце встретились с ребятами разного возраста, которые не только внимательно слушатели инспекторов, но и задавали вопросы, касающиеся, в том числе возраста, в котором можно получить водительское удостоверение и ответственности за управление транспортом без такового.В Александрове прошли тематические занятия «Дороги без опасности». Школьники младших классов решали специально подготовленные задания, основной акцент в которых был сделан на важности сохранения внимания при движении на двухколесном транспорте в зонах активного движения грузового транспорта.Игровые занятия о Правилах дорожного движения организовали для учеников школ и воспитанников детских садов полицейские в Собинском и Киржачском районах. Используя макеты дорожных знаков, познавательные мультфильмы и яркие плакаты, стражи порядка рассказали, как правильно переходить через регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, напомнили о пользе применения световозвращающих элементов. О важности быть внимательными на дорогах напомнили и взрослым жителям Собинки: полицейские вместе со студентами местного колледжа вручили горожанам специальные информационные памятки.