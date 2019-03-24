В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Чертаново Северное задержали подозреваемую в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов, расположенных на Сумском проезде, продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.Установлено, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту дознанием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22