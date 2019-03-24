В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему...
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Чертаново Северное задержали подозреваемую в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.
В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов, расположенных на Сумском проезде, продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.
Установлено, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
По данному факту дознанием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22