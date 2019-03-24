Областной департамент здравоохранения обещает, что местные жители не останутся без медпомощи

Областной департамент здравоохранения обещает, что местные жители не останутся без медпомощиФельдшерско-акушерский пункт сгорел вечером 23 марта в деревне Демидово Гусь-Хрустального района Владимирской области.Общая площадь пожара составила 198 квадратных метров, при в результате возгорания никто не пострадал. В департаменте здравоохранения областной администрации по этому поводу прошло оперативное совещание. Строительство нового ФАПа было запланировано на 2022 год. В населенном пункте проживает 750 человек, из них 125 - дети. По словам директора департамента Алексея Мозалева, в ближайшее время будет решен вопрос с разработкой проектно-сметной документации и финансированием строительства нового ФАПа. Сроки строительства будут сдвинуты на конец 2019-начало 2020 годов.«Жители без медицинской помощи не останутся. Со следующей недели в Демидово по графику будет выезжать мобильный ФАП из Гусь-Хрустального и Судогды. Организуем довоз сантранспортом в Мезиновскую амбулаторию. Также решается вопрос о временном размещении медицинского кабинета в здании правления местного колхоза», - отметила пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова.