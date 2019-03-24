В отношении автомобилистов возбуждены уголовные дела

В отношении автомобилистов возбуждены уголовные делаТрое жителей Собинского района Владимроской области во второй раз попались на езде в нетрезвом состоянии.Так, на трассе «Колокша-Кольчугино-Александров» полицейские остановили «Ниву» под управлением 62-летнего мужчины. Результаты медосвидетельствования показали, что он был пьян. При аналогичных обстоятельствах были остановлены 47-летний водитель BMW и 36-летний водитель «ВАЗ». Оба находились за рулем пьяные. В ходе дальнейших проверок было установлено, что все трое мужчин уже привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В настоящее время в отношении них возбуждены уголовные дела.