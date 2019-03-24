Дагестанское МВД возбудило уголовное дело по факту массового отравления в Хасавюрте.

Дагестанское МВД возбудило уголовное дело по факту массового отравления в Хасавюрте. В больницу с острой кишечной инфекцией попали 104 человека, пишет ТАСС.Как сообщила представитель пресс-службы МВД Гаяна Гариева, расследуется нарушение санитарно-эпидемиологических правил.Больные из Хасавюрта и и сел Хасавюртовского района начали жаловаться на ухудшение здоровья 17 марта. Среди отравившихся — почти сотня детей. Состояние всех госпитализированных оценивается как легкой степени тяжести.Администрация Хасавюрта ТАСС переключила городской водозабор на другую реку. Специалисты исследуют анализы заболевших, а также пробы водопроводной воды.