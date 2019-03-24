Президент Сербии Александр Вучич назвал визит президента России Владимира Путина в Белград 17 января одним из самых значительных событий в отношениях между двумя странами. Результаты этого визита, по мнению сербского лидера, являются далекоидущими как на политическом, так и на экономическом уровне.

Президент Сербии Александр Вучич назвал визит президента России Владимира Путина в Белград 17 января этого года одним из самых значительных событий в отношениях между двумя странами. Результаты этого визита, по мнению сербского лидера, являются далекоидущими как на политическом, так и на экономическом уровне.Вучич в ходе встречи с главой Россотрудничества Элеонорой Митрофановой в воскресенье. 24 марта, также поблагодарил РФ за выделение денег на украшение алтарной части храма святого Саввы в Белграде. Сама Сербия, по словам президента, направила на финансирование храма 10 миллионов евро.В свою очередь Митрофанова заявила, что "духовные связи народов являются основой для развития отношений на всех уровнях". Ее слова цитирует ТАСС.Президент РФ во время визита в Белград заявил, что решение о выделении финансирования на восстановление храма принято. На эти цели планируется направить чуть более 5 миллионов долларов.Со своей стороны, Вучич сообщил, что отделка храма святого Саввы мозаикой завершится в 2019 году — к 800-летнему юбилею Сербской православной церкви. По его словам, храм станет символом братства и дружбы между Россией и Сербией.