Президент Сербии Александр Вучич назвал визит президента России Владимира Путина в Белград 17 января одним из самых значительных событий в отношениях между двумя странами. Результаты этого визита, по мнению сербского лидера, являются далекоидущими как на политическом, так и на экономическом уровне.
Президент Сербии Александр Вучич назвал визит президента России Владимира Путина в Белград 17 января этого года одним из самых значительных событий в отношениях между двумя странами. Результаты этого визита, по мнению сербского лидера, являются далекоидущими как на политическом, так и на экономическом уровне.
Вучич в ходе встречи с главой Россотрудничества Элеонорой Митрофановой в воскресенье. 24 марта, также поблагодарил РФ за выделение денег на украшение алтарной части храма святого Саввы в Белграде. Сама Сербия, по словам президента, направила на финансирование храма 10 миллионов евро.
В свою очередь Митрофанова заявила, что "духовные связи народов являются основой для развития отношений на всех уровнях". Ее слова цитирует ТАСС.
Президент РФ во время визита в Белград заявил, что решение о выделении финансирования на восстановление храма принято. На эти цели планируется направить чуть более 5 миллионов долларов.
Со своей стороны, Вучич сообщил, что отделка храма святого Саввы мозаикой завершится в 2019 году — к 800-летнему юбилею Сербской православной церкви. По его словам, храм станет символом братства и дружбы между Россией и Сербией.