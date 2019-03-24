В квартире многоэтажного дома в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв, в результате погиб гражданин России. Как утверждают соседи, взорвалась граната. Они рассказали также, что после взрыва из одной квартир на этаже выбежала женщина и скрылась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В квартире многоэтажного дома в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв, в результате погиб гражданин России.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника районного управления полиции Олега Волошина, ЧП произошло вечером в минувшую субботу, 23 марта, в квартире, расположенной на четвертом этаже девятиэтажного дома на проспекте Науки. Как утверждают соседи, взорвалась граната. Они рассказали также, что после взрыва из одной квартир на этаже выбежала женщина и скрылась.Полицейским удалось установить личность погибшего. Выяснилось, что это 28-летний россиянин, который снимал квартиру на проспекте Науки. Он находился в розыске за совершение убийства на Украине.На месте происшествия были изъяты фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.