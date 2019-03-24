Возможная отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не поможет решить вопросы, связанные с Brexit, полагает министр финансов страны Великобритании Филип Хаммонд. По его мнению, сейчас необходимо решить вопрос о том, какой вариант Brexit является приемлемым для парламента.

Возможная отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не поможет решить вопросы, связанные с Brexit, полагает министр финансов страны Великобритании Филип Хаммонд. По его мнению, сейчас необходимо решить вопрос о том, какой вариант Brexit является приемлемым для парламента."Смена премьер-министра не поможет", — заявил Хаммонд, слова которого приводит РИА Новости.Он добавил, что речь идет о будущем Соединенного Королевства, и в данном случае речь не идет о премьер-министре или любом другом отдельном человеке.На этой неделе Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня. Однако она намерена внести на рассмотрение палаты общин все то же предложение по тексту соглашения с ЕС, которое ранее уже было отвергнуто дважды. 23 марта премьер пообещала, что внесет документ в парламент в ближайшие дни, а голосование по нему может пройти на следующей неделе.Ранее появилась информация о том, что 11 членов кабинета министров Великобритании планируют сместить Мэй и назначить временного главу правительства, который сможет осуществить Brexit. По данным британских журналистов, заговорщики собираются выступить против Мэй на заседании в понедельник, 25 марта.