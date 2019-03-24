Юлия Началова после смерти стала популярнее, чем была при жизни. Пользователи Сети возмущены этим фактом. Поклонники делятся записями ранних выступлений певицы, буквально наводнив ими соцсети.

Юлия Началова после смерти стала популярнее, чем была прижизни. Пользователи Сети возмущены этим фактом. Поклонники делятся записямиранних выступлений певицы, буквально наводнив ими соцсети.появилась на сцене в 90-х годах. Маленькаяпевица победила в конкурсе "Утренняя звезда". 12-летняя Юля частопоявлялась на телевидении с популярной песней "Учитель рисования".Этот клип взорвал Интернет после смерти артистки.Пользователи, делясь видео Юлии Началовой в Сети, оплакиваютумершую молодой певицу. Многие спрашивают – почему они узнают о талантеартистки только сейчас, когда ее уже нет с нами?"Ну почему, почему все мы иногда узнаем, насколькозамечательный был артист только после его смерти?", пишут комментаторы.Некоторые огорчены тем, что попала под влияние"шоу-тусовки" и решилась "редактировать" свою внешность. "Какаяхорошенькая, милая, симпатяжка, пампушечка, солнышко! Ей полненькой лучше! Чтоона с собой сделала... Зачем начала себя уродовать, делать пластическиеоперации, худеть до истощения. Замечательная композиция и девочка-чудо!",– комментируют раннее видео Началовой поклонники.Включились в обсуждение творчества Юлии Началовой и звезды.СМИ обвинили в том, что при жизни певицы они мало говорили о ее таланте. Сосуждением выступила певица Рита Дакота. Она возмущена тем, что узнает о "суперталантливом"англоязычном альбоме Началовой, записанном в соавторстве со знаменитым УолтеромАфанасьевым, только после смерти артистки.Дакота пыталась провести аналогию между смертью и своим разводом – мол, точно так же на нее обратили внимание журналистытолько после назревшего скандала. Однако развить тему ей не дали: Дакотеобъяснили, что ее высказывания больше похожи на самопиар. Народ скорбит опотере талантливой Юлии Началовой – и реклама тут неуместна, пишет издание"7Дней".