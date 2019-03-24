В воскресенье Майкопский городской суд арестовал заместителя главы администрации столицы Адыгеи.

В воскресенье Майкопский городской суд арестовал заместителя главы администрации столицы Адыгеи. 39-летний Михаил Галушко был задержан в пятницу по подозрению в получении взятки, пишет ТАСС.Чиновника взяли с поличным в его служебном кабинете, когда местная жительница принесла ему 90 тысяч рублей. Суд арестовал Галушко на два месяца.Как заместитель мэра Майкопа, Галушко курировал блок ЖКХ и благоустройства, а также связанные с этой сферой муниципальные предприятия.