Музыкант, предложивший разогнать министерство культуры России, говорит дикие вещи. Сергей Шнуров может поплатиться за это, считает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Музыкант,предложивший разогнать министерство культуры России, говорит дикие вещи. СергейШнуров может поплатиться за это, считаетчлен экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Ну вот, пожалуйста, не успели Шнурова пригласить всерьезный консультативный клуб для генерирования идей в области культуры, какон сразу же отличился диковатой популистской риторикой – министерство культурыразогнать предложил", – прокомментировал каверзную ситуацию "Дни.ру" эксперт. Онсчитает такие суждения Сергея Шнурова неприемлемыми.Вадим Манукян, образно говоря, предложил пинкамипогнать музыканта из общественногосовета при комитете Госдумы по культуре. "Мнеинтересно, а не будет сильно дико в пику подобному заявлению предложить Шнуроваиз этого клуба выгнать за подобные идеи, а заодно и Макаревича, который не нашелничего лучше, чем сидеть и рисовать на серьезном мероприятии?" – высказалсяВадим Манукян.Кроме того, эксперт процитировал великого Михаила Булгакова,приведя отрывок из его произведения "Собачье сердце". "И вы в присутствии двух людей с университетскимобразованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космическойже глупости о том, как все поделить", – заключил собеседник "Дни.ру".Напомним, 22 марта во времявыступления на слушаниях законопроекта "О культуре" призвал распустить Минкульт. Он также сообщил, что, по егоинформации, ни в одной стране мира больше нет такого ведомства. пообещалотстаивать свою позицию.