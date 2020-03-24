Снежная зима и резкое потепление превратили степь в Алтайском крае в настоящее море. Его импровизированным берегом стала ведущая в Казахстан трасса. Очевидцы сняли на видео водный простор.

Снежная зима и резкое потепление превратили степь в Алтайском крае в настоящее море. Его импровизированным берегом стала ведущая в Казахстан трасса. Очевидцы сняли на видео водный простор."Сложно поверить, но это не река, а вода от огромных сугробов вдоль трассы", — рассказали водители.Эти кадры были сделаны днем 22 марта в Курьинском районе. Талые воды затопили не только поля, но и участок дороги у села Новофирсово — автовладельцам приходилось "сплавляться" по днище в воде Курьинского моря.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Минтранс Алтайского края (@mintrans22) 22 Мар 2020 в 11:00 PDTСпустя сутки бригада дорожных рабочих ликвидировала подтопление трассы, углубив откосы насыпи и откачав воду.В этом году ждут раннего вскрытия рек, а уровень воды в них, по прогнозам синоптиков, может оказаться на метр выше, чем в предыдущие годы. В зоне подтопления находятся 46 сел, где проживают 42 тысячи человек.