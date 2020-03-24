За последние несколько недель активизировалось обсуждение вероятного переноса или отмены проведения летних Олимпийских игр в Токио, поскольку власти всего мира пытаются сдержать быстро распространяющуюся вспышку коронавируса, пишет CNBC.

За последние несколько недель активизировалось обсуждение вероятного переноса или отмены проведения летних Олимпийских игр в Токио, поскольку власти всего мира пытаются сдержать быстро распространяющуюся вспышку коронавируса, пишет CNBC.В то время как некоторые аналитики говорят, что это может быть "огромным ударом" по экономике Японии, другие говорят, что влияние может быть "скромным".На власти Японии оказывается давление, чтобы они либо отменили, либо перенесли Игры, которые должны пройти в Токио с 24 июля. Но Япония и Международный олимпийский комитет (МОК) продолжают настаивать на том, что Игры состоятся и что отмена спортивного мероприятия столь высокого уровня даже не рассматривается.В отчете Fitch Solutions говорится, что перенос или отмена Олимпийских игр в Токио может нанести "огромный удар по экономике и престижу Японии"."Несмотря на то что правительство Японии не обязательно будет воспринято негативно в связи с переносом или отменой игр, оно лишит премьер-министра (Синдзо) Абэ потенциального крупного национального праздника в 2020 году, поскольку он готовится уйти в отставку в сентябре 2021 года", — сообщили аналитики."С другой стороны, поддержание проведения Олимпийских игр может расстроить значительную часть населения, которая опасается второй волны распространения инфекции, поскольку Япония будет приветствовать спортсменов, персонал и туристов со всего мира", — отметили аналитики.Стефан Ангрик из Oxford Economics сообщил CNBC в электронном письме, что "дополнительные экономические последствия решения не проводить Игры в 2020 году относительно ограничены"."Мы думаем об этом следующим образом: игры повышают экономическую активность, увеличивая инвестиции в строительство в годы, предшествовавшие этому событию, и стимулируя въездной туризм и связанное с ним потребление во время проведения Игр, — сказал Ангрик. — Поскольку строительство завершено, это влияние уже отражено в прошлых данных по ВВП и не изменится".Вопрос в том, как отсрочка повлияет на въездной туризм и потребление."В гипотетическом сценарии без пандемии коронавируса такой шаг окажет значительное влияние, — сказал Ангрик. — Но, учитывая ситуацию, в которой мы находимся, когда туризм практически остановился, а потребление сократилось, дополнительные последствия переноса Олимпиады довольно скромные".Все это происходит из-за того, что в Японии уже наблюдалось падение потребительских расходов после повышения налога с продаж в октябре прошлого года."Я думаю, что если Игры действительно придется отложить, это ставит вопрос о том, что происходит в остальном мире, и это, вероятно, является отражением того, что ситуация с COVID-19 не улучшается, — сообщила Кэти Мацуи из Goldman Sachs. — Это, как я думаю, окажет большее влияние на экспортный спрос Японии и, очевидно, на внутреннее потребление и деловую активность".Поскольку будущее токийской Олимпиады висит на волоске, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как сообщается, заявил парламенту, что отмена "не является вариантом". Тем не менее он по сообщениям сказал, что возможность переноса игр остается.В воскресенье Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) заявили, что не будут отправлять команды на Олимпийские и Паралимпийские игры в этом году, призывая к переносу Игр на год.Ситуацию с вероятной последствиями отмены или переноса Игр прокомментировал российский эксперт, руководитель отдела информации и анализа мировых рынков ГК "Финам" Михаил Аристакесян: "В текущей ситуации отмена Олимпиады на экономику Японии никакого влияния не окажет. Гораздо большее значение имеет ситуация с ограничениями поездок по всему миру из-за коронавируса. Также уже заявили об отказе от участия в Олимпиаде в этом году Канада и Австралия. Вполне вероятно, что этот список увеличится. На высокие доходы от туризма рассчитывать не приходится. Да и в целом перед экономикой Японии стоят очень масштабные проблемы, которые даже очень успешное проведение Олимпиады не поможет решить".