Главы крупнейших технологических компаний пообещали доставить миллионы масок медицинским работникам, но не сказали, откуда возьмут дефицитный товар

Главы крупнейших технологических компаний пообещали доставить миллионы масок медицинским работникам, сообщает CNBC. Из-за ажиотажа вокруг коронавируса, масок не хватает даже для персонала больниц, так что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) на прошлой неделе заявил, что в качестве крайней меры медицинские работники должны использовать бандану или шарф.Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что не все маски эффективны в качестве защиты от коронавируса, а также, что средства защиты перестают быть полезны, если их неправильно надевать и снимать.Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что глава Apple Тим Кук пообещал пожертвовать медикам в США и Европе 2 миллиона медицинских масок. Вскоре Тим Кук подтвердил это намерение в Twitter. Впрочем, остается неясно, откуда Apple возьмет такое большое количество масок, которые в условиях пандемии являются дефицитным товаром.В посте на Facebook в воскресенье Марк Цукерберг сказал, что Facebook пожертвует для докторов 720 тыс. масок, которые были закуплены во время пожаров в Калифорнии летом-осенью 2018 года. Глава Facebook также сообщил, что одновременно компания изыскивает способы достать еще "миллионы масок" для врачей. Подробностей Цукерберг также не предоставил.В электронном письме на CleanTechnica в субботу Илон Маск сообщил, что у Tesla и SpaceX есть 250 тысяч масок N95, готовых к отправке. Кроме того, ранее Илон Маск объявил о готовности к производству аппаратов для искусственной вентиляции легких. Бизнесмен подчеркнул, что при необходимости мощности его компаний позволяют наладить выпуск ИВЛ-приборов, которые могут помочь при тяжелых формах заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.Tesla — не единственный автопроизводитель, который располагает мощностями и опытом для производства ИВЛ-приборов. Как пишет Autoblog, переговоры о переориентировании производства с властями США уже ведут General Motors и Ford.Медицинские маски обещали раздобыть также генеральный директор Salesforce Марк Бениофф, который пока сообщил о доставке 9 тыс. масок в Калифорнийский университет в Сан-Франциско.Глава Amazon Джефф Безос маски не предлагал, но объявил о том, что наймет на работу свыше 100 тыс. сотрудников ресторанов и баров, оставшихся без работы из-за закрытия предприятий общественного питания.