Банк России направил кредитным и некредитным финансовым организациям (НФО) рекомендации по обеспечению киберустойчивости и информационной безопасности на фоне распространения коронавируса,

Банк России направил кредитным и некредитным финансовым организациям (НФО) рекомендации по обеспечению киберустойчивости и информационной безопасности на фоне распространения коронавируса,ЦБ предложил проводить в режиме удаленного доступа банковские операции, не связанные с открытием и ведением счетов и не влияющие на бесперебойность платежей.ЦБ рекомендует применять технологии виртуальных частных сетей и многофакторной аутентификации, отслеживать действия удаленных пользователей и применять другие меры.Кредитным организациям предписано обеспечить бесперебойный перевод денег, в том числе через платежную систему ЦБ, а также открытие и ведение банковских счетов физлиц и юрлиц.ЦБ советует банкам обеспечить наличие денег в банкоматах.ЦБ из-за распространения коронавируса воздержится от штрафов и иных мер воздействия за нарушения, допущенные банками при защите информации в целях противодействия осуществлению переводов денег без согласия клиента, а также при защите информации в целях противодействия осуществлению незаконных финопераций во время удаленной работы сотрудников.Речь идет о мерах, предусмотренных ст. 74 и ст. 76.5 закона "О Центральном банке Российской Федерации".