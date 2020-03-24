Белоруссия намерена реструктуризировать часть внешнего госдолга из-за резкого ослабления белорусского рубля, падения мировых цен на нефть, отсутствия непрерывных поставок нефти на белорусские НПЗ и пандемии коронавируса, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

Белоруссия намерена реструктуризировать часть внешнего госдолга из-за резкого ослабления белорусского рубля, падения мировых цен на нефть, отсутствия непрерывных поставок нефти на белорусские НПЗ и пандемии коронавируса, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой."Мы попытаемся выйти на партнеров, невзирая на карантинные ограничения и прочее, и внесем предложения по реструктуризации части внешнего долга", — отметил Крутой, сообщает "БелТА".Внешний госдолг Белоруссии достиг к 1 февраля $16,9 миллиарда. Белорусский рубль подешевел с начала года на 20%, за $1 дают 2,6396 бел. руб. (данные на 23 марта).Минфин Белоруссии начал 2 марта road show нового выпуска еврооблигаций и наметил встречи с инвесторами в ряде городов США, Франкфурте-на-Майне и Лондоне, но некоторые СМИ сообщили, то выпуск облигаций отложен из-за спада на финансовых рынках на фоне пандемии коронавируса.Минфин Белоруссии ответил, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года. Речь идет о еврооблигациях, номинированных в долларах США с погашением в 2035 году, а также еврооблигациях, номинированных в евро с погашением в 2026 или 2028 годах.Организаторами новых выпусков могут выступить Citi, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale и Renaissance Capital. Размещение может пройти на Лондонской фондовой бирже (LSE).