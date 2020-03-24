Роснефть решила возобновить поставки нефти в Белоруссию на ранее озвученных компанией условиях. Речь идет о премии в размере $5 за тонну.

"Роснефть" решила возобновить поставки нефти в Белоруссию на ранее озвученных компанией условиях."Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".Белоруссия в конце 2019 г. начала переговоры с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти на НПЗ Белоруссии. Пока поставки нефти из России осуществляет ряд малых компаний, а объем российских поставок сократился в январе-феврале на 76% до 719 тысяч тонн.Белоруссия наладила импорт нефти через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" (Новополоцк), а также через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам "Одесса — Броды/Броды — Мозырь". Поставки танкерной нефти для Белоруссии составят в марте 570 тысяч тонн.Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили 21 марта возможность возобновления поставок нефти из России для полной загрузки белорусских НПЗ.