Власти Приморского края помогут туристической отрасли льготными кредитами – по ставке 1,5%.

Власти Приморского края помогут туристической отрасли льготными кредитами – по ставке 1,5%.Приморская микрокредитная компания снизила ставки для компаний туристической отрасли и внешнеэкономических предприятий, связанных с экспортом-импортом."Предприниматели могут получить от 10 тысяч до 5 миллионов рублей по льготной ставке 1,5% годовых", — сообщается на сайте правительства Приморского края.Эти кредиты должны помочь туристической отрасли и компаниям края, пострадавшим из-за коронавируса.По оценке властей, наибольшие потери отмечены в компаниях, связанных с выездным туризмом, с внутренним туризмом — приемом и обслуживанием иностранных туристов – гостиницы, рестораны.Сильно пострадали отрасли перевозок, общепита и производства, связанного с экспортно-импортными поставками.По льготным условиям можно и рефинансировать действующие кредитные договоры и договоры лизинга.